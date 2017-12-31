Дорогие друзья!
Мы провожаем очередной год. Год, который для каждого из нас был полон достижений, открытий и надежд.
В это непростое время мы все же стараемся думать о хорошем, надеясь на лучшее, желая добра и любви нашим близким. Они и есть самое ценное в нашей жизни.
Жить в согласии действительно намного проще, когда рядом с тобой родные и любимые. Это и есть настоящее человеческое счастье. Счастье, которого нам так часто не хватает. Поддержка, которая нам всем необходима. Я хочу пожелать исполнения всех ваших желаний. Пусть сбудется все то, о чем вы мечтаете. Мира и любви вам и вашим семьям!
С Новым 2018 годом!
С уважением,
Андрей Элксниньш
Андрей Элксниньш
анонсировали, анонсировали.... да не вынанонсировали (7)
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