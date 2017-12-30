В связи с праздником в Новогоднюю ночь для удобства пассажиров трамваев 1-го маршрута (ул. Бутлерова - Вокзал) будет увеличено количество вагонов и рейсов. Последний трамвай повезет пассажиров в 2.31.

Введут на праздник изменения и в автобусном движении. В Новогоднюю ночь будет увеличено количество рейсов. В свою очередь 1 января будет отменен ряд рейсов ранним утром.



Более подробно ознакомиться с расписанием можно на домашней странице предприятия „Daugavpils satiksme” в интернете - http://satiksme.daugavpils.lv/