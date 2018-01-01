С 1 января 2018 года Даугавпилсская городская дума легализовала уличную торговлю на улице Валкас.
Оговоримся сразу, торговцы облюбовали это место еще с начала 90-ых годов прошлого века. С тех пор стихийный товарно-денежный обмен идет здесь довольно бойко. Для того чтобы упорядочить ситуацию и создать удобства как для продавцов, так и для покупателей вдоль всей улицы, начиная от перекрестка со Страдниеку и заканчивая торговым центром «Гименес» оборудуют торговые места. Уже сейчас на месте когда-то существовавшей зеленой зоны уложена брусчатка, с нового года здесь же расставят столы. Для получения разрешения на уличную торговлю необходимо обратиться в Управление коммунального хозяйства.
Для соблюдения санитарно- гигиенических норм, торговать можно будет только на специально оборудованных местах. Торговля с автомобилей, самодельных устройств, а также с земли запрещена.
Контролировать соблюдение порядка будет Управление коммунального хозяйства совместно с Полицией самоуправления. В начале обещают вести разъяснительную работу, к штрафам прибегнут тогда, когда устные замечания не дадут должного результата. По планам Управления коммунального хозяйства всего вдоль улицы Валкас будет оборудовано 138 торговых мест, что должно полностью удовлетворить спрос продавцов.
В связи с легализацией торговли и введением контроля есть надежда, что с рынка исчезнут торговцы нелегальными медикаментами и пищевыми продуктами, для торговли которыми необходимо специальное холодильное оборудование и строгое соблюдение санитарии. Получить разрешение на торговлю необходимо в Управлении коммунального хозяйства по адресу ул. Саулес, 5А в рабочее время с 8.00 до 10.00 часов, написав заявление на месте. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону 654 76479
Для соблюдения санитарно- гигиенических норм, торговать можно будет только на специально оборудованных местах. Торговля с автомобилей, самодельных устройств, а также с земли запрещена.
Контролировать соблюдение порядка будет Управление коммунального хозяйства совместно с Полицией самоуправления. В начале обещают вести разъяснительную работу, к штрафам прибегнут тогда, когда устные замечания не дадут должного результата. По планам Управления коммунального хозяйства всего вдоль улицы Валкас будет оборудовано 138 торговых мест, что должно полностью удовлетворить спрос продавцов.
В связи с легализацией торговли и введением контроля есть надежда, что с рынка исчезнут торговцы нелегальными медикаментами и пищевыми продуктами, для торговли которыми необходимо специальное холодильное оборудование и строгое соблюдение санитарии. Получить разрешение на торговлю необходимо в Управлении коммунального хозяйства по адресу ул. Саулес, 5А в рабочее время с 8.00 до 10.00 часов, написав заявление на месте. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону 654 76479
И особенно в выходные дни.
И особенно в выходные дни.
Никак глаза продрал после пьянки, ну тогда с Новым годом тебя!
Никак глаза продрал после пьянки, ну тогда с Новым годом тебя!
И особенно в выходные дни.
В Даугавпилсе нет специализированного магазина или кафе с кошерной едой. Но в обычных магазинах можно найти кошерные продукты.
В Латвию завозят продукцию как из Европы, так и из стран бывшего Советского Союза. Поэтому рекомендуем воспользоваться слудующими списками продуктов:
- московский раввинский суд отдел кашрута
- Еврейский Центр в Стокгольме
- Укр. Кошер
Если вы едете в Даугавпилс из Риги или Вильнюса, то вы можете в этих городах приобрести кошерные продукты. В даугавпилсских магазинах доступно:
копченная и соленая рыба
хлеб производства «Maiznīca Dinella» («Подовый традиционный ржаной», «Рижский кислосладкий» и «Абренский подовый»). Все три сорта попадают под категорию пас исроэль.
ржаные хлебцы "Finn Crisp". С буквой К - пас исроэль.
сыр Philadelphia все сорта Original 28% fett, Light 15% fett Extra Light med 5% fett. Холов акум.
"Laima" (Латвия) набор Серенада, батончики Белочка, Серенада, конфеты Серенада, Винни-Пух, Фреска, шоколад Сливочный, Люкс роза, Пористый молочный "Экстра", Пористый тёмный "Экстра" (холов акум)
рисовые галеты Dr.Nature имеют сертификат от OU.
Также в алкогольных магазинах и отделах супермаркетов можно найти большой выбор кошерных вин