30 декабря в Даугавпилсе состоится традиционный "Новогодний забег". Старт - на площади Виенибас в 14.00.

Маршрут будет пролегать вокруг парка Дубровина. Дистанции планируются различные: 1 км., 3 км. и более. В этом году не будут определять лучших бегунов, не будет учитываться и время, т.к. главное - хорошо провести время с семьей, друзьями и коллегами. При этом организаторы призывают подумать о костюмах для забега. Самые яркие и оригинальные будут награждены.



Первых 400 бегунов на финише будут ждать сладкие призы, пирожки и горячий чай.