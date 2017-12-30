Приближается Новый Год - веселый и для многих долгожданный праздник. Отмечать его принято за праздничным столом и с подарками под ёлкой. Сколько же потратят наши читатели на этот праздник? Это вопрос мы им задали в начале недели.

Выяснилось, что 47% респондентов планируют потратить на все не больше 50 евро, т.к. доходы не позволяют разгуляться на большую сумму. При этом 40% сообщили, что не стеснены в средствах и потратят столько, сколько им потребуется. 6% читателей нашего портала планируют уложиться в сумму до 100 евро, около 100-150 евро готовы отдать за стол и подарки 4% жителей, а не меньше 200 евро потратят 3% респондентов.



Хочется добавить, что ощущение праздника, конечно же, невозможно измерить деньгами. И сколько бы каждый из нас не потратил на угощение и новогодние презенты, это никак не повлияет на радость встречи в Новогоднюю ночь с друзьями и родными. Пусть наступающий 2018 год собаки принесет нам всем гармонию и радость жизни!