Впереди три выходных дня, празднование Нового года - и, не без того, новые случаи травматизма, поэтому Служба неотложной медпомощи призывает население беречь здоровье и соблюдать меры предосторожности, чтобы не испортить себе праздники.

Представитель Службы неотложной медпомощи Инга Витола рассказала по телефону в утреннем эфире LTV, что медики с тревогой ждут прибытия новых пациентов – любителей салютов:



«Учитывая то, что самые тяжелые травмы на Новый год люди получают именно во время праздничных фейерверков, со стороны медиков, несомненно, главным напоминанием будет – используйте пиротехнику только безопасным образом! К сожалению, напоминаний об этом не может быть слишком много – еще не было года, когда бы не было таких пострадавших.



И еще одно нелишнее напоминание – получше присматривать за подростками, чтобы те ни в коем случае не получили доступа к пиротехнике. Потому что, опять-таки, не было еще года, чтобы не поступило как минимум двое пострадавших несовершеннолетних.



Разумеется, нужно читать инструкции к пиротехнике, ни в коем случае нельзя отправляться запускать салюты в состоянии алкогольного опьянения. Если по какой-то причине запуск не удался – не пытайтесь поджечь заряд снова. И, конечно, постарайтесь прочно его закрепить, потому что случалось, когда шутихи попадали в людей. Так что пострадать могут не только те, кто запускает пиротехнику, но и наблюдатели. Поэтому меры безопасности в обращении с фейерверками – первое, что способно уберечь людей от травм».



Витола напомнила, что при небольших бытовых травмах и легком недомогании жители страны в праздничные дни могут обращаться к дежурным врачам в поликлинику и звонить по круглосуточному телефону дежурных семейных врачей 66016001, чтобы получить консультацию.



«И конечно, если возникла критическая, угрожающая жизни ситуация, звоните в Службу неотложной медпомощи по номеру 113», - отметила она.



Долгие рождественские выходные в Латвии прошли относительно спокойно, рассказала Витола – не было, например, обращений в «неотложку» из-за типичных травм, связанных со свечами или гирляндами. Но, к сожалению, хватало чисто бытовых случаев, таких как ожоги у малышей, опрокинувших на себя горячую жидкость, падение людей с высоты, и так далее.



«В эти три праздничных дня внимательно присматривайте за самыми младшими, следите, чтобы среда в тех местах, где вы отдыхаете, была для них безопасной, и не сводите с них глаз! Смотрите и друг за другом – потому что очень много случаев куража в состоянии алкогольного опьянения, заканчивающихся небезобидно», – добавила Витола.