Сегодня на заседании думы был утвержден в должности начальник полиции самоуправления Даугавпилса Геннадий Каминский. В свою очередь должность его заместителя занял руководитель отделения Дорожной полиции Латгальского регионального управления Госполиции Александр Линкевич.
Напомним, что ранее Муниципальную полицию на протяжении многих лет возглавлял В. Гудаковский. Он был смещен с должности в связи с нареканиями и проведенной после этого служебной проверкой в подведомственной ему структуре. Были вскрыты факты безосновательных выплат себе сверхурочных на протяжении нескольких лет, а также другие нарушения.
Сейчас он находится в состоянии эйфории, а вот когда она пройдёт, возможно всякое.
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Вангую, чем скоро Д-пилсские муниципалы заниматся станут! Под кустами сидеть с радарами и по дворам шнырять, горчичники лепить, что в полу-пустом дворе не так паркуются.
Всё как в Риге! Столичный опыт, так сказать...