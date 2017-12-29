Сегодня на заседании думы был утвержден в должности начальник полиции самоуправления Даугавпилса Геннадий Каминский. В свою очередь должность его заместителя занял руководитель отделения Дорожной полиции Латгальского регионального управления Госполиции Александр Линкевич.

Напомним, что ранее Муниципальную полицию на протяжении многих лет возглавлял В. Гудаковский. Он был смещен с должности в связи с нареканиями и проведенной после этого служебной проверкой в подведомственной ему структуре. Были вскрыты факты безосновательных выплат себе сверхурочных на протяжении нескольких лет, а также другие нарушения.