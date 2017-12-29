Конкурс на рождественское оформление в Даугавпилсе проходил до 29 декабря. Принять участие в нем можно было в трех номинациях. Всего было получено 23 заявки.

Заявки будут оцениваться в трех категориях: учебные заведения, представители услуг, торговые и другие предприятия, а также промышленные предприятия. Оценка будет походить с 1 по 12 января. Результаты конкурса будут объявлены 26 января в 15.00.



Отметим, что, учитывая девиз праздника в этом году "Звучное Рождество", в оформление нужно было включить элементы, связанные с музыкой и звуками.