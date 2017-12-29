Частые аварии в Даугавпилсе вынудили полицейских в очередной раз обратиться к автоводителям с просьбой о соблюдении правил дорожного движения.

Стражи порядка призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать правила и выполнять требования установленных дорожных знаков, чтобы не попасть в ДТП самому и не подвергать опасности здоровье и жизнь других участников дорожного движения.



Напомним, что на днях в ДТП на перекрестке улиц Райня и Виестура снова пострадал один из водителей.