Введение системы депозита упаковки позволит людям возвращать 10 центов с каждой единицы упаковки, а отдельные товары могут стать дороже, сообщил журналистам министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.
Система депозита упаковки будет относиться к воде, безалкогольным напиткам, напиткам с низким содержанием алкоголя, а упаковочные материалы, которые жители смогут сдавать за вознаграждение, — это PET, стекло и металл.
Ответственность за работу системы будет нести оператор национального уровня, который будет принимать упаковку и использовать ее, и он должен иметь договоры с производителями и продавцами напитков. Оператор будет работать на бесприбыльной основе. Поступления планируются от членских взносов производителей и продавцов напитков, от невостребованного и невыплаченного депозита за несобранную упаковку и от прибыли от реализации собранной упаковки.
Система разработана в основном на опыте Эстонии и Литвы, сообщил министр. В Эстонии система депозита упаковки была введена в 2005 году, и ее введение обошлось в 15 млн евро, а в Литве — в 2016 году, и затраты составили 30 млн евро.
Планируется, что таким образом будет перерабатываться 10-15% общего количества отходов.
По словам Герхардса, необходимые законодательные поправки Сейм может принять до июля 2018 года, а система вступит в силу с 2020 года.
Ответственность за работу системы будет нести оператор национального уровня, который будет принимать упаковку и использовать ее, и он должен иметь договоры с производителями и продавцами напитков. Оператор будет работать на бесприбыльной основе. Поступления планируются от членских взносов производителей и продавцов напитков, от невостребованного и невыплаченного депозита за несобранную упаковку и от прибыли от реализации собранной упаковки.
Система разработана в основном на опыте Эстонии и Литвы, сообщил министр. В Эстонии система депозита упаковки была введена в 2005 году, и ее введение обошлось в 15 млн евро, а в Литве — в 2016 году, и затраты составили 30 млн евро.
Планируется, что таким образом будет перерабатываться 10-15% общего количества отходов.
По словам Герхардса, необходимые законодательные поправки Сейм может принять до июля 2018 года, а система вступит в силу с 2020 года.
Иначе это будет не Латвия с 240 000 чиновников.
Но не забывайте, что с чужим и просроченным штрих-кодом автоматы бутылки не принимают.
Не будут также принимать и привезённые из Белорусии и Хохляндии.
То шо мойша дэбил провинциальный - это мы уже поняли...
А считывает специальный ЗНАЧОК который стоит на этикетках тары - хоть стеклянной, хоть пластиковой.
Причем даже не на всех - на заправках или в турецких магазинах можно купить бутылку чего-либо без такого значка, очевидно не немецкого производителя
Потому что есть программа по утилизации тары, в которой участвуют производители и сетевые торговые сети Кто не участвует - тот пролетает.
А бывает, что в крупных супермаркетах тару принимают обычные молодые люди, как при Союзе.
Какие им штрих-коды ? Увидел значок - зачет ! Нет значка - в мусорку.
Нет значка, ХОП - автомат неправильную бутылку взад
А за автоматом стоят обычные людишки, которые эти бутылки хватают и складируют
А счетчик насчитывает сумму принятой тары.
Потом нажимаешь кнопочку, ХОП - и тебе автомат выбил чек. С которым идешь в магазин. При покупке товаров тебе сумму чека отминусуют
Вот и все премудрости.
Там и на ценниках так и написано - Минералка 30+25. например...