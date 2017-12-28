29 декабря состоится последнее в этом году заседание Даугавпилсской думы. На нем будет рассмотрен вопрос о назначении нового руководителя Полиции самоуправления Даугавпилса.

Как стало известно, занять пост главы структуры может нынешний замначальника полиции Геннадий Каминский. В свою очередь должность его заместителя может занять руководитель отделения Дорожной полиции Латгальского регионального управления Госполиции Александр Линкевич.



Напомним, что ранее Муниципальную полицию на протяжении многих лет возглавлял В. Гудаковский. Он был смещен с должности в связи с нареканиями и проведенной после этого служебной проверкой в подведомственной ему структуре. Были вскрыты факты безосновательных выплат себе сверхурочных на протяжении нескольких лет, а также другие нарушения.