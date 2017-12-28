Отделение ЗАГСа даугавпилсской городской думы подсчитало годовую статистику. Соглсно опубликованным данным, в 2017 году 486 пар заключили свой брачный союз. 52 из них заключены с иностранцами, 58 – в церкви. И в месте лишения свободы прошли 25 церемоний бракосочетания.

Для сравнения, в 2016 году в брак вступили 463 пары, из них 68 - венчались в церкви. В 49 случаях даугавпилчане заключили брак с иностранцами.