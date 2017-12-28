Что будет с латвийскими апатридами, проживающими в Великобритании?

Резиденцию Министерства иностранных дел Великобритании украшает елка из города Валки. Власти королевства тоже сделали нам «подарок». Недавно был опубликован документ, в котором идет речь о том, чего следует ожидать проживающим на острове гражданам ЕС после Брекзита. О судьбе латвийских неграждан там не сказано ни слова. Газета «СЕГОДНЯ» разбиралась в ситуации.









Эстонцы волнуются







Волну возмущения, которая пока до Латвии не докатилась, подняли в соседней Эстонии, где так же, как и у нас, есть неграждане. Это сделала депутат Европарламента Яна Тоом. Она выразила опасение, что неясность в вопросе о статусе неграждан Эстонии и Латвии как особой подкатегории жителей Евросоюза может привести к лишению их права остаться в Великобритании после выхода страны из ЕС.







«В вопросе о том, от кого конкретно избавится Великобритания, я больше всего опасаюсь, что они избавятся от наших неграждан из Эстонии и Латвии. Их там, по разным оценкам, от 16 до 24 тысяч человек, и положение о европейских гражданах на них не распространяется», — заявила Я. Тоом эстонским СМИ.







Вместо статуса — виза







Вопрос, что на самом деле будет происходить с негражданами, наше издание адресовало посольству Великобритании в ЛР. Как рассказал нам его представитель Михаил Козлов, поскольку многие жители нашей страны не имеют латвийского гражданства, а, следовательно, и гражданства Евросоюза, то в иммиграционной системе Великобритании они будут считаться гражданами третьих стран.







«Это означает, что неграждане должны иметь визу для въезда в Великобританию. Исключение делается только для членов семьи граждан ЕС, им получать визу не надо. Таким образом, неграждане в Великобритании должны и будут иметь так называемый иммиграционный статус. Еще один момент: неграждане, которые в настоящее время проживают в Великобритании в качестве членов семьи граждан ЕС, имеют право подать заявку на «статус поселенца», что определено «Директивой о свободном передвижении», — пояснил в беседе с газетой «СЕГОДНЯ» М. Козлов.







Другие варианты пока не рассматриваются. Как отметил М. Козлов, вопросы о поиске наиболее благоприятных решений для людей, имеющих статус негражданина и проживающих сейчас в Великобритании, на данный момент не обсуждаются.







В свою очередь, министерство иностранных дел Великобритании указывает, что для неграждан выход Соединенного Королевства из ЕС ничего не меняет. Поскольку негражданину нужна виза, он уже имеет определенный статус в иммиграционной системе страны, и этот статус не зависит от того, входит Великобритания в состав ЕС или нет, заявляет МИД. Добавим лишь, что, по информации посольства Великобритании в Латвии, в завершающемся году британские визы получили более 700 неграждан ЛР.







Коллективного решения не будет







Тем не менее вопрос неграждан Великобритания собирается обсуждать в индивидуальном порядке. В Лондоне рассчитывают урегулировать его на двухсторонних переговорах с Эстонией и Латвией. «На днях у нас был очень интересный телемост с переговорщиками из Великобритании по Брекзиту». Я задала этот вопрос, и мне ответили, что в Лондоне знают об этой проблеме и признают ее, но британская сторона будет обсуждать эту проблему по отдельности с каждым государством ЕС», — говорит Я. Тоом, добавляя, что времени для решения данной проблемы остается все меньше, а в спешке можно упустить важные детали.







Времени действительно остается все меньше. До выхода Соединенного Королевства из ЕС осталось чуть больше года, а окончательной ясности пока нет. Внести ее недавно попыталась премьер–министр Великобритании Тереза Мэй. Она обратилась к жителям ЕС с открытым письмом, с которым посольство Великобритании в Латвии посоветовало нам ознакомиться.







Письменные обещания







В частности, в письме сказано, что защита прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и прав граждан Великобритании, проживающих в ЕС, была главной приоритетной задачей премьер–министра Великобритании Терезы Мэй с самого начала переговоров. «15 декабря Европейский совет подтвердил, что в этом вопросе достигнут достаточный прогресс, чтобы перейти к следующему этапу переговоров, который будет включать обсуждение будущих отношений между Великобританией и ЕС», — говорится в письме.







Глава правительства заверила граждан ЕС в том, что их права будут защищены законодательством Великобритании, когда страна покинет Евросоюз.







«Согласовано, что в соответствии с законодательством Великобритании для граждан ЕС и членов их семей будет введена новая схема в «статусе поселенцев». Близкие члены семьи смогут присоединиться к гражданам ЕС, проживающим в Великобритании после того, как Британия покинет ЕС», — отмечается в послании.







К ним относятся официальные супруги, незамужние партнеры, нуждающиеся в опеке родители, а также дедушки и бабушки. Безусловно, это положение распространяется и на уже имеющихся детей, а также на родных и приемных, которые появятся в «британской» семье граждан ЕС после 29 марта 2019 года. «Для граждан ЕС, проживающих в Великобритании, после Брекзита права на здравоохранение, пенсионные пособия и другие льготы будут оставаться такими же, как и сегодня», — заверила в письме Т. Мэй.







Сергей ВЛАДИМИРОВ.