Отделение ЗАГСа даугавпилсской городской думы подсчитывает годовую статистику. Город растёт с рождением каждого нового человека. В 2017 году в нашем городе зарегистрированы 787 новорождённых – 396 мальчиков и 391 девочек, пятый ребёнок появился в 6 семьях, шестой – в 2 семьях, седьмой – в одной, а восьмой пополнил 2 семьи. В этом году в Даугавпилсе родились 11 двойняшек.

В 2018 году новорождённых даугавпилчан ждёт сюрприз: вместе с памятной монетой в честь столетия Латвии каждая семья, регистрируя новорожденного получит в подарок книгу ,,Наш ребёнок “, в которой родители смогут записать первые шаги своего ребёнка, вклеить фотографии.