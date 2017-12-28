Неожиданными были августовские ливни для Латгалии – и разрушительными их последствия. Сельчане в отчаянии, потому что погиб и спелый хлеб, и уже посеянные озимые. На фоне трагических новостей из региона улыбки у пользователей соцсетей вызвал видеоролик фермера Лауриса Любки – молодой человек снял сюрреалистический сюжет с купанием посреди залитого поля. В интервью Latvijas radio Лаурис признал: слава была нечаянной, а жизненный урок – усвоился.

Статный парень в одних плавках стоит на погибшем поле, призывает других фермеров не убиваться из-за паводка, а потом бросается вплавь. Видео с «латгальским Шварцнеггером» стало рекордно популярным в соцсетях. Его главному герою Лаурису Любке – чуть за тридцать, а съемка проводилась в принадлежащем его семье крестьянском хозяйстве Лусены в Карсавском крае. Владельцы фермы не только обихаживают тысячу гектаров земли, но и занимаются деревообработкой.



С радиожурналистами Лаурис встретился в своем офисе в Резекне, потому что земля до сих пор настолько насыщена влагой, что попасть к месту, где был снят ролик, невозможно и сегодня.



«Убрать-то убрали, – рассказал он об урожае. – Но выглядело удивительно: этакое огромное облако плесени вылетало из комбайнов на поле во время молотьбы. Водитель комбайна практически ничего не видел. Со стороны выглядело как буря в пустыне. Но обмолотить – обмолотили...»



По словам Лауриса Любки, убранное и с этого поля, и с других зерно годилось только на корм скоту. Теперь, оценивая события минувшего лета и осени, он говорит: из ущерба, который стихия нанесла крестьянам, нужно извлечь уроки. Что нужно заранее готовитьcя к чрезвычайным происшествиям – и лучше заранее настроиться на худшее и с максимальным толком использовать время.



«Я себе пообещал, что в будущем году каждое мгновение использую – спозаранку буду начинать молотить, а заканчивать на закате. Потому что после этого потопа нам пришлось сушить втрое более сырое зерно, так что и убытки намного, намного больше».



По оценке Лауриса (он – страстный охотник), в самом большем выигрыше от паводка оказались лесные обитатели – им досталась внушительная «халява»:



«На каждом третьем поле готовый стол накрыт! И лесные птицы активно пользуются данной природой возможностью».



Комментируя прозвучавшую в масс-медиа информацию о возможных махинациях латгальских фермеров, подававших заявки на получение компенсаций, Лаурис Любка пояснил: в тот момент ситуация была очень неясной – крестьяне толком не могли прогнозировать даже, смогут ли вообще попасть на поля.



«Что до нашего хозяйства, то мы без каких-либо угрызений совести можем сказать, что мы подали только то, что категорически невозможно было убрать, и эти доказательства до сих пор стоят на полях»,



- резюмировал он. Из 1000 гектаров на получение компенсаций заявлено лишь 120.



Сейчас выпавший в Латгалии снег прикрыл измочаленные сельхозтехникой, мокрые, много где неубранные поля. Остаются опасения за озимые – земля очень сырая.



«Ситуация драматическая и сейчас. Ведь осенние ливни затянулись, и паводковые воды не впитались вглубь. Земля все еще мокрая как губка. Озимые, которые успели посеять, выглядят достаточно драматически».



Когда снятое им на поле видео за пару часов «взорвало» соцсети, фермер был искренне удивлен: «Часа через три звонят мне из Курземе, из Земгале, говорят: неужто у тебя правда такой ужас там? Как такое возможно?



Я считаю, свою лепту в то, что и большие государственные мужи посмотрели в нашу сторону, я все же внес»,



- говорит Лаурис.



Крестьянам ни в какие времена легко не было, подчеркивает он – но это не значит, что нужно перестать бороться. И его ставший знаменитым выход на затопленное пшеничное поле был призывом не воспринимать всё как конец света.



«Я тогда себя поймал на мысли, что мы себя слишком измучили тревогой, мыслями о будущем. Ну и щелкнуло – ну надо что-то такое сделать, чтобы всех встряхнуть», - вспоминает фермер.



После интервью его рабочий день далеко не закончен: осенние ливни повредили не только урожаю, но и деревообработке. К тому же зима зимой, а пора уже подумать и о весеннем севе.