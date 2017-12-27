Музыкально поэтический вечер с Валерием Ермаченко и Еленой Виткевич, который должен был состояться 29 декабря в 17:30 в Даугавпилсском Арт центре им. Марка Ротко, к сожалению, отменяется.

Организаторы мероприятия извиняются за доставленные неудобства!