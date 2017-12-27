Новогодний салют в Даугавпилсе в этом году будет запущен с улицы Гулбья на Гриве. В связи с этим наблюдать за фейерверком горожане смогут с набережной (ул. Даугавас).
Начнется салют 1 января с 1.00. В свою очередь с 12.30 31 декабря до 2.00 1 января на площади Виенибас будет проходить дискотека, сообщает сайт городской думы. До 3.00 в сквере Виенибас будут работать атракционы.
Посетить 31 декабря и 1 января можно будет и каток на площади. Он будет работать с 11.00 до 22.00.
Чучело , верни праздник народу и уйди в отставку
Если когда-нибудь ,какой-то мэр скажет,что для салюта пока не время,так как есть в городе важнее вещи, куда нужно деньги сунуть,то значит что-то начало меняться в лучшую сторону.А пока,что город-дно,что аборигены-быдло.Извините.