Добровольная общественная организация Bezvests.lv на своей странице в Facebook опубликовала предупреждение в связи с особой активностью мошенников в последнее время.

"Добровольческая организация общественного блага Bezvests.lv официально предупреждает: если у вас пропал кто-то из близких и вы нуждаетесь в помощи полиции и добровольцев, не публикуйте в сети объявления о розыске со своими личными телефонами. В последнее время особенно активизировались разного рода доброхоты - мошенники и "экстрасенсы", которые, видимо, пытаются подработать перед праздниками и нажиться на доверчивых людях, попавших в беду", - написано в публикации.



Организация заявила, что мошенники звонят пострадавшему с предложениями показать, где находится пропавший человек и заодно снять порчу.



По словам Bezvests.lv, "экстрасенсы" берут за свои услуги достаточно крупные суммы денег.



Организация призвала родственников пропавших людей не указывать свои личные контакты в объявлениях в социальных сетях.