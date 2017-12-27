Большой резонанс в обществе приобрела скандальная история с прошедшим в Даугавпилсе аукционом на аренду территории на Химии по адресу ул.Менделеева, 5.

Вкратце напомним, что в аукционе, проводимом думой, участвовало два претендента. С разницей в 5 центов с ценой 1.65 евро за квадратный метр победила компания Shine Expert, руководителем которой является Андрей Широков. Однако, мэр Даугавпилса Рихард Эйгим не утвердил результаты аукциона, в следствии чего планы рижского инвестора Андрея Широкова на создание 183 рабочих места в городе, повисли в воздухе.



Редакция портала «Наша» встретилась с Андреем в Даугавпилсе, чтобы оценить ситуацию, задать свои вопросы и узнать о дальнейших действиях г-на Широкова относительно своих первоначальных планов.



- Андрей, после того как вы выиграли аукцион, в городе поднялся не малый шум. Поднялся он и за его пределами. Не многие инвесторы заявляются в наш отдаленный город, чтобы вкладывать деньги, развивать производство и создавать рабочие места. И, конечно, ваш случай, когда реальному инвестору показывают от ворот поворот, многих ошарашил. Подотчетные думе СМИ даже поспешили обвинить вас в том, что вы, так сказать, лицо подставное, а фирма «Shine Expert» - однодневка.



- Я сейчас внимательно слежу за прессой Даугавпилса, и, конечно, читал тот материал, о котором вы упомянули. Серьезно воспринимать эту писанину не могу. Эта попытка оправдать действия даугавпилсской коалиции, на мой взгляд, не удалась. Если бы владельцы этого СМИ и их журналисты действительно хотели бы разобраться в ситуации, наверняка, они попытались бы со мной связаться и задать интересующие их вопросы. Тем не менее, очень ожидаемо, со мной никто не связывался. По меньшей мере это непрофессионально. Если вы собираетесь меня критиковать — делайте это конструктивно. Я готов к открытому разговору, к прямым эфирам, к провокационным вопросам, но, к сожалению, те, кто во мне больше всех сомневается - меньше всего мной интересуются. Но, если, как вы сказали, это подотчетное думе СМИ, то я нисколько не удивлен.



- И все-таки, по поводу фирмы-однодневки...



- «Shine Expert», победившая в аукционе, это одна из фирм в группе компаний Intelligent System Corporation, которую я возглавляю.



- Вас также упрекают в том, что вы - человек «Согласия» и вас лично продвигает Андрей Элксниньш.



- Я никогда не был связан с политикой и не был лично знаком с г-ном Элксниньшем. После аукциона и поднятия шума вокруг этой ситуации, я действительно с ним встречался, встречался дважды, и, признаюсь, к моему большому удивлению, у меня сложилось впечатление, что это единственный человек из Даугавпилсской думы, который реально пытается мне помочь. Он подходит к вопросу с точки зрения абсолютной юридической грамотности и компетенции, что очень важно. Благодаря ему я получил документы по аукциону, в котором победил. Если бы не его депутатский запрос, я бы до сих пор ходил из кабинета в кабинет в надежде на благосклонность даугавпилсских чиновников.

Я еще раз повторюсь — я ни в коем случае не хочу участвовать в политических склоках Даугавпилса. Да, пресса уже меня окрестила другом Андрея Элксниньша - это не правда, но, я скажу честно, это единственный случай, когда мне бы хотелось, чтобы это было именно так.



- Вы сейчас предпринимаете какие-либо действия для решения этого тупикового вопроса по прошедшему аукциону?



- Да, работа идет. С моей стороны работают адвокаты, у которых, честно говоря, волосы встают дыбом от действий руководства и сотрудников Даугавпилсской думы.



То, что здесь происходит — не имеет ничего общего с законностью. Это косолапое нечто - неприкрытое и откровенное. Я понимаю, что можно конфликтовать и «толкаться», когда понятны правила игры. Но, когда правила игры меняются по ее ходу, и зависят от того какая позиция на площадке — это уже перебор. И людям, которые должны нести за свои действия ответственность, всё равно. При этом они пропитаны страусинным синдромом и прячут голову в песок.



Речь идет о такой оголтелой коррупции... Это такой уровень наглости, который если не предотвратить — я не знаю, что будет. Знаете почему я пойду до конца? Чтобы боялись. Для того,чтобы пришло понимание, что если мы в европейском государстве, если вы занимаете какие-то посты, то вы должны соответствовать этому уровню. Я понимаю, что очень сложно привыкать к мысли о том, что думская касса и собственный кошелек это разные вещи, но это просто неприлично. Меня поражает, что во втором по величине городе европейского государства могут происходить такие вещи.



Я не политолог, но то, что происходит сегодня в Даугавпилсе — это безнравственно. И то, что сегодня я бьюсь за свою правду, это моя попытка противостоять тому, что сегодня происходит в городе. Доказать, что эту систему возможно победить.

Так что адвокаты работают над тем, чтобы результаты аукциона были законно признаны. А я с адвокатами работаю над тем, чтобы объяснить Даугавпилсской думе, что закон существует, что его можно прочитать и желательно даже его соблюдать.



- На ваш взгляд, что стало зерном раздора в данном аукционе? Что говорят в думе?



- Дума заняла позицию, при которой они не говорят ничего. Они понимают, что любая реплика сейчас может быть настроена против них. Ситуация на мой взгляд простая: в 2015 году был подписан протокол намерений с г-ном Шмукстом о том, что эта территория будет принадлежать ему. Говоря простым языком «прошлый мэр подвис», а тут вдруг европейские деньги, надо соблюдать какие-то условности и проводить аукционы... Никто не был заинтересован в том, чтобы в аукционе были другие участники, не говоря уже о победителях.



- Тем не менее дума планирует объявить по этому объекту повторный аукцион...



- Да, я знаю, что такая попытка уже была, но ее временно отложили. Просто ситуация сложилась так, что своими непрофессиональными действиями руководство думы загнало себя в капкан. Если сейчас будет назначен повторный аукцион, то мы будем обжаловать его в судах всех инстанций. Так что сейчас пусть над решением этой проблемы работают профессионалы.



- Если все-таки аукцион будет объявлен повторно, будете участвовать?



- Пока не знаю. Подождем результатов работы адвокатов. Но, скажу откровенно, от своих планов я отступать не намерен. Один из Даугавпилсский предпринимателей не остался равнодушным к моей ситуации и предложил нашей компании сотрудничество на базе завода приводных цепей. В технопарке есть свободные помещения, есть возможности, есть заинтересованность. Мы познакомились с руководством, у меня остались очень приятные впечатления после встречи, так что после соблюдения всех формальностей мы готовы начать работу до того момента, когда наш завод на территории Северной промышленной зоны будет готов к эксплуатации. Так что мы не опускаем руки, надеемся, что руководство Даугавпилсской думы одумается и тот аукцион, который мы законно выиграли, логично выльется в подписание договора, после чего мы сможем запустить полноценное производство на Менделеева, 5.