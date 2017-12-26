Комиссия по городскому строительству и среде Даугавпилсской думы приняла решение об утверждении нового списка постоянных мест для уличной торговли с 1 января 2018 года.



Самые большие изменения ждут рынок на Новом Строении (в районе улицы Валкас).

На перекрестке улиц 18 Новембра и Валкас останутся только столы для самодельных венков и корзин, а также товаров ремесленников. На улице Валкас (между улицами Страдниеку и Л. Дарза будут установлены еще 19 столов (всего их будет 36). Первые три от улицы Страдниеку будут предусмотрены для торговли закупленными цветами. Следующие 16 столов - для цветов, выращенных самостоятельно, в свою очередь следующие 20 столов, которые уже установлены, для торговли продуктами произведенными в собственном хозяйстве.



Специалисты также обращают внимание на то, что обязывающими правилами разрешена торговля сельскохозяйственной продукцией согласно требованиям нормативных актов об обороте в небольших объемах ( за исключением мясных, рыбных и молочных продуктов). Можно продавать также продукцию пчеловодческой отрасли, выращенные на своем огороде рассаду, луковицы, саженцы плодовых деревьев и кустов, декоративных кустов и деревьев, семена.



Прием заявок на торговлю начнется со 2 января 2018 года в Управлении коммунального хозяйства (ул. Саулес, 5а), 113 каб. Время работы: рабочие дни с 8.00 до 10.00.

Телефон для более подробной информации: 654-76479.