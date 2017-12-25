Когда наступает Рождество? С середины ноября супермаркеты пестрят рекламой, которая призвана убедить человека в том, что Рождество наполняется радостью только тогда, когда мы покупаем эти товары.

Конечно, приятно найти под елкой какой-то подарок… Но все-таки не надо забывать, что это не главное! Если мы не принимаем Иисуса в свою жизнь, то все материальные блага быстро наскучат, а сердце наполнится пустотой и разочарованием. Польский писатель Адам Мицкевич как-то сказал: «Ты веришь, что Бог родился в вифлеемском хлеву, но горе тебе, если Он не родится в твоем сердце!»



На вопрос «Когда наступает истинное Рождество?» мать Тереза дала очень точный ответ: «Всякий раз, когда улыбаешься своему брату и протягиваешь ему руку, наступает Рождество. Всякий раз, когда замолкаешь, чтобы выслушать других, когда отказываешься от правил, которые, как железный обруч, стискивают людей в их одиночестве, когда даришь огонек надежды отчаявшимся, когда познаешь в смирении, насколько ничтожны твои возможности и насколько велика твоя слабость, всякий раз, когда позволишь, чтобы Бог пoлюбил других через Тебя, – всякий раз наступает Рождество».



Рождество Христово – это самый ценный подарок, который Бог-Отец преподнес человеку, и потому в этот праздник ликуют наши сердца. Когда вифлеемские пастушки нашли Иисуса, они радостные вернулись в свои дома, прославляя Бога за все, что видели и слышали. Пастушки свидетельствуют: «Мы счастливы потому, что нашли Христа!».



В этот светлый праздник Рождества Христова желаю каждому найти Иисуса и с радостью нести Его другим людям!