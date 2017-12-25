Наступил Рождество Христово! Редакция портала nasha.lv от всей души поздравляет всех с этим светлым праздником!



Рождество принято считать семейным праздником, днем, когда родные и близкие люди собираются вместе, чтобы отметить рождение Иисуса Христа, который научил нас верить, любить и прощать. Пусть эти три составляющие всегда присутствуют в вашей жизни, пусть близкие люди будут здоровы и счастливы, ведь, когда хорошо, тем, кого ты любишь, чувствуешь себя счастливым и ты сам.

С Рождеством Христовым!