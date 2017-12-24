Стремительно приближаются Рождество и Новый год - праздники, когда традиционно многие запускают фейерверки. Однако стоит помнить о том, какую пиротехнику позволяет использовать закон, в каких местах это можно делать и лицам какого возраста.

Использовать пиротехнику запрещено, если это угрожает здоровью или жизни, может нанести вред имуществу или среде. Также запрещается пользоваться пиротехническими изделиями в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.



В праздничные дни сотрудники полиции Латгальского региона в усиленном режиме будут контролировать места торговли пиротехникой. Будет уделено внимание также возрасту покупателей фейерверков. Пиротехнические изделия 1-го класса запрещено продавать детям до 14 лет, 2-го и 3-го класса - лицам до 18 лет. Класс изделия указан на упаковке.



Жителей, заметивших незаконную торговлю пиротехникой или нарушения, просят сообщать в полицию.



Усиленный контроль за торговлей пиротехникой будет продолжаться с 23 декабря до 2 января.