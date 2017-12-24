Боксерский клуб "Lokomotiv РRО" благодарит "Фонд поддержки Общественных организаций" Даугавпилсской городской думы, спонсоров и меценатов за помощь в организации юбилейного - новогоднего вечера-встречи ветеранов бокса .

Пусть в Новом году ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют Вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаю Вам, Вашей семье, родным и всем Bашuм коллективaм праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу!

Желаем Вам и Вашим компаниям новых достижений и процветания Вашему бизнесу!