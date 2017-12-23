20 декабря 2017 года в Даугавпилсе состоялось отчетно-выборное собрание Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым». Помимо отчета о деятельности общества, были проведены и выборы нового руководителя организации.
Путем тайного голосования были выбраны 9 членов общества "Уздым". Ими стали: Белявская Жанна, Денисова Татьяна, Родионова Алёна, Ковалевская Марите, Валюшко Инна, Романовская Жанна, Павлович Ольга, Амбросов Валерий, Синякова Людмила.
Руководителем общества стала Жанна Романовская.
Руководителем общества стала Жанна Романовская.
Удачи вам, белые русы !
Удачи вам, белые русы !
Надо уметь достойно проигрывать, а не писать желчью и завистью в интернете