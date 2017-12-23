20 декабря 2017 года в Даугавпилсе состоялось отчетно-выборное собрание Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым». Помимо отчета о деятельности общества, были проведены и выборы нового руководителя организации.

Путем тайного голосования были выбраны 9 членов общества "Уздым". Ими стали: Белявская Жанна, Денисова Татьяна, Родионова Алёна, Ковалевская Марите, Валюшко Инна, Романовская Жанна, Павлович Ольга, Амбросов Валерий, Синякова Людмила.



Руководителем общества стала Жанна Романовская.