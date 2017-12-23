В канун рождественских праздников в Даугавпилсе состоялся Большой благотворительный концерт в помощь детям, больным ДЦП.

Оперная дива и профессор факультета музыки и искусства ДУ Илона Багеле исполнила классические и рождественские композиции. В концерте участвовали талантливые ученики Илоны Багеле - Диана Лайзане, Мэгия Криста Страутмане, Натали Котон, Зита Нитиша, Рита Егорова, Лидия Бреска, Алиса Мэй и Армен Худоян. Вел концерт известный шоумен и ведущий из Риги Эдгар Торетто.



Зрители не только наслаждались оперным пением - все они пришли поддержать больных детей из Даугавпилса и Балви - деньги можно было пожертвовать в ходе этого большого благотворительного мероприятия. Собирались средства для проекта “Маленьким сердечкам Латгалии”. Эти дети больны церебральным параличом.



Примечательно, что за время рекламной кампании концерта жители Латвии досрочно успели собрать средства трем “латгальским сердечкам”. Четвертому ребенку деньги были собраны в ходе мероприятия. Кроме того, часть собранных средств будет направлена больным детям из Балви.



Родители одного из участников проекта "Маленьким сердечкам Латгалии" привезли на концерт и своего сына Алекса Латышкевича, который был в инвалидной коляске.



Присутствовавший на концерте лютеранский священник Андис Ленсс отметил: «Спасибо за живые эмоции и свидетельства любви к ближнему, которые я увидел здесь. Я видел, как радовался мальчик Алекс в инвалидной коляске. Милосердие и доброта с помощью любви превращается в бриллианты!”



Концерт проходил в камерном Белом зале Центра латышской культуры, который был полон. Организаторы концерта - Uzticības fonds совместно с Ziedot.lv.



Директор Uzticības fonds Виктория Споране-Худояна поблагодарила всех участников концерта и тех, кто поддержал его организацию: «Я очень счастлива, что наша цель достигнута, и четверо детей отправятся на реабилитацию в санатории и лечебные учреждения». Она пообещала, что такие концерты станут традицией.