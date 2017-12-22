Вчера на заседании Хозяйственного комитета Даугавпилсской городской думы было рассмотрено подготовленное руководством «Daugavpils satiksme» обоснование повышения платы за проезд в общественном транспорте.

Заседание было созвано по инициативе депутата Валерия Кононова после заявления мэра Даугавпилса Рихарда Эйгима о повышении платы за проезд с 43 центов до 45 или 50 центов.



Ясных ответов от руководителя «Daugavpils satiksme» Романа Савицкого на вопросы депутатов о причинах повышения платы за проезд так и не последовало. Минимальная заработная плата в 2014 году была 320 евро и с каждым годом она повышалась, однако, до сегодняшнего дня это не влияло на стоимость проезда.



Недоумение депутатов вызвало и желание Р. Савицкого увеличить количество работников в администрации предприятия с 17 до 21. Когда минимальная заработная плата увеличивается на 50 евро, руководство предприятия запланировало дополнительно повысить администрации зарплату на 100 евро в месяц с 1 января 2018 года.



После заседания экс-мэр Андрей Элксниньш рассказал: