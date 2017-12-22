Юные даугавпилсские хоккеисты группы U-10 продолжают сезон, набираясь опыта и участвуя в международных турнирах как на выезде, так и у себя дома. Три дня, с 15 по 17 декабря, в польском городе Крыница-Здруй, что на юге страны, проходил Международный рождественский турнир. В нем участвовали дети 2008, 2009 годов рождения из Польши, Словакии, Украины. Единственными посланцами Латвии стала наша Даугавпилсская команда. Сыграли успешно – 3 место среди 14 команд-участников – весьма хороший результат. Самыми результативными игроками в нашей команде, забив более 10 шайб за турнир, стали Давид Данилов, Эдгар Аблажевич, Никита Семенов, Андрей Лосанс.

Международный опыт необходим для успешного развития и прогресса. Большая роль здесь принадлежит неравнодушным родителям, которые сами ищут для своих детей подобные турниры, налаживают дружественные контакты с другими командами и зовут в гости для игр в нашем городе.



Играть с сильным соперником, уметь не только побеждать, но и проигрывать, не падать духом при неудачах – вот залог становления любого спортсмена. 20 декабря наши мальчишки встретились со своими сверстниками из Санкт-Петербурга. Команда очень сильная, одна из лучшей северной столицы России. Петербуржцев привлекает Даугавпилс своей относительной близостью и комфортными условиями тренировок, хорошим льдом и благодушным персоналом Ледового Дворца.



Для даугавпилчан игра с Санкт-Петербургом стала своеобразным мастер-классом, дала необходимый опыт, пополнила багаж технических приемов и не смотря на поражение, мотивировала к дальнейшему развитию.



Впереди у мальчишек еще много игр и тренировок, ведь хоккейный сезон в самом разгаре.