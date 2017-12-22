С приближением праздников Госполиция призывает всех участников дорожного движения – водителей и пешеходов – передвигаться разумно и не нарушать. И хотя в этом году стражи порядка не обещают масштабных рейдов, проверки на дорогах все равно будут, рассказал в эфире передачи Rīta panorāma начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.

В праздничное время полиция будет уделять больше внимания характерным для этого времени нарушениям, в частности – нетрезвой езде.



Отвечая на вопрос о рейдах, Крапсис отметил, что в этом году, к сожалению, число сотрудников полиции уменьшилось.



«Но это не значит, что проверок не будет. Мы обеспечим порядок и постараемся сделать все, чтобы те, кто уклоняется от соблюдения правил дорожного движения, не ушли от ответственности», - заявил Крапсис.



Крапсис также отметил, что полиция будет обращать внимание и на пешеходов. Хотя снега в этом году практически не было, этой зимой статистика по числу аварий с участием пешеходов ухудшилась, а число погибших – выросло. Начальник Управления безопасности дорожного движения призвал пешеходов быть более заметными, пользоваться отражателями и быть более заметными.