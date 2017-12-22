Даугавпилсский краеведческий и художественный музей планирует принять участие в проекте «Рассказ улицы Бривибас в 9 городах, символы и ценности регионов». В нашем городе в рамках проекта пройдет три мероприятия: выставка в музее, "форум свободы: в сердце даугавпилчанин", на котором расскажут о выдающихся горожанах, и открытие Сквера Свободы.

Название "Сквер Свободы" будет присвоено территории на Слободке, где находится памятник погибшим польским легионерам. Данное место тесно связано с борьбой за свободу и латвийскую государственность.



Предполагается, что открытие сквера состоится 4 мая 2018 года.