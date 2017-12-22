Цены на многие популярные продукты в Латвии в течение нескольких лет серьезно выросли, сообщает nra.lv.

Если десять лет назад при покупке килограмма жаркого, гуся, вареной и обжаренной картошки, квашенной капусты, гороха со шпеком, мясного салата, конфет Serenāde, десяти пирожков со шпеком и пары буханок белого хлеба надо было заплатить 39,70 евро, в этом году, покупая эти же продукты в том же количестве, латвиец заплатит 53,02 евро.



По подсчетам Neatkarīgā, это самый дорогой рождественский стол за последние десять лет. Так, например, вареная обжаренная картошка подорожала на 158 %, цена серого гороха со шпеком увеличилась на 123%, а белый хлеб и вовсе стал дороже на 214%.



Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в течение года продукты подорожали на 4,7%. Цены выросли на молоко, молочные продукты, масло, сыр, творог, йогурт, мясо и мясные изделия, свежие овощи и фрукты, яйца, кондитерские изделия, картошку и свежую и замороженную рыбу. В свою очередь, сахар и макаронные изделия подешевели.



Однако, несмотря на подорожание продуктов, большая часть латвийцев будет отмечать праздники и проведет их за праздничным столом. В декабре этого года продажи пипаркукас в магазинах Maxima Latvija выросли на 32%, а тесто для них приобрели на 24% потребителей, чем в прошлом. К тому же, в интернет-магазине торговой сети объемы продаж пипаркукас увеличились на 214%, а на тесто для них — на 317% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



В этом году мандарины покупают на 32% чаще, чем в прошлом. Также возросли объемы продаж косметических комплектов (на 23%) и игрушек (на 38%). В 2017 году латвийцы чаще выбирают живые елочки и их продажи в магазинах Maxima Latvija увеличились на 17%.