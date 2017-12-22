На Рождество в Латвии ожидается довольно теплая, ветреная и дождливая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу, 23 декабря, территории Латвии достигнет теплый атмосферный фронт, с запада поступят теплые воздушные массы. В ночь на воскресенье оттепель ожидается также в восточных районах страны, снег сменится дождем.



Активные циклоны будут сопровождаться зоной осадков и усилением ветра. Сильный ветер ожидается уже 23 и 24 декабря - на морском побережье скорость западного ветра в порывах усилится до 20 м/сек.



В следующие дни прогнозируется повышение атмосферного давления, осадков будет меньше. На всей территории Латвии ожидается оттепель. Западный ветер сменится слабым южным ветром. Дороги могут быть скользкими.



На востоке Латвии в рождественские дни снежный покров еще сохранится, на остальной территории страны вероятность снега мала.



Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.