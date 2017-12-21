На этой неделе в Даугавпилсе создано Латгальское региональное отделение партии «Время для перемен» (Laiks pārmaiņām). Руководителем отделения в Латгалии стала небезызвестная в городе Ингрида Градковская, которая одновременно является членом правления новой партии. На данный момент в Латгальском региональном отделении партии более 40 членов, - рассказала представитель партии Инесе Озолиня. Общее количество последователей новой политической силы составляет 420 человек.

Партия "Laiks pārmaiņām" это региональная партия, которая была создана этой осенью в Вентспилсе.



В обозримом будущем региональные отделения партии планируется создать и в других регионах.



Ингрида Градковская, которая возглавила Латгальское отделение партии считает, что у Латгалии в Латвии очень больше значение, но недостаточно использован потенциал.



- Латгалия — это особый регион с высоким потенциалом развития и явными конкурентными преимуществами. Благодаря географическому положению это ворота России и Баларуси в Европейский Союз. На государственном уровне до этого этот фактор мало развивался и использовался, в результате чего жители столкнулись с безработицей и стали уезжать в столицу и за границу. Нам важно сохранить Латгалию такой же уникальной для Латвии, какой она является сегодня — с другим менталитетом, богатым культурным наследием и традициями, - заявила Ингрида Градковская.



Напомним, Ингрида Градковская достаточно долгое время работала в Даугавпилсской думе. Она была исполняющей обязанности заместителя исполнительного директора Думы Валерия Кононова. В период мэрства Яниса Лачплесиса, Ингрида Градковская была советником председателя думы по вопросам экономики и развития города. Также в ее послужном списке должность члена правления предприятия "Daugavpils līdosta". Свою работу в Думе Даугавпилса Ингрида Градковская завершила после смены власти летом 2017 года.