В даугавпилсском микрорайоне Ругели рядом с лесным массивом расположен детский сад. Это единственное в Латвии дошкольное учреждение, где реализуется спортивная программа. В течение недели ребята посещают каток, бассейн, у них проходят занятия по гимнастике и игровым видам спорта, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Мальчишки и девчонки пяти-шести лет раскатились, как горох, по катку ледового дворца в Даугавпилсе. Это старшая группа Ругельского детского сада, единственного в Латвии, где реализуется спортивная программа. Сегодня у них занятия на льду — с родителями.



Кому-то ещё нужна опора, но большинство ребят уверенно держится на коньках, в их числе юная Арина.



«Я первый раз на лёд встала только тогда, когда мне было шесть лет. Сначала я каталась у бортика, а потом начала кататься без него. Сейчас мне 6 с половиной. Самое моё любимое спортивное занятие — это когда мы на спорте делаем стойку на руках и кувыркаемся», — рассказала она.



Садик посещают дети не только из Ругели, но и других микрорайонов. Руслан Куреласс — вратарь городской хоккейной команды — специально отвёл сына именно в этот сад.



«Мы жили в городе, но специально шли в ругельский, потому что у них спортивный уклон. Не только хоккей, но и другие виды спорта есть. Мы шли туда специально изначально», — подчеркнул он.



Третий год с детьми на льду работает тренер по хоккею Иван Кокин, для которого это интересная профессиональная задача.



«Большинство детей не понимают, куда их привели. Это для них что-то новое. У кого-то есть интерес, как только встал на коньки. «А как это — мне неудобно ходить, тут надо научиться». Кто-то видит, что лёд скользкий, боятся встать, но пытаемся какими-то хитростями дать попробовать, чтобы ребёнок почувствовал себя уверенно, что он может ходить», — поделился тренер.



Спортивная программа в детском саду существует четыре года. Идея возникла у заведующей Элиты Шевченко. Она сама мама двух хоккеистов, Артура и Эрика Шевченко. Артур играет в Лиге Магнуса во Франции, а Эрик — в ВХЛ за команду из Китая, неоднократно вызывался в сборную Латвии. Элита, помня, как порой было непросто водить детей на занятия спортом, решила облегчить родителям эту задачу.



«Самая большая трудность была в том, что мы же все работаем. Это надо было как-то вместе совмещать — и расписание занятий, и работу, и не всегда это получалось. Пройдя через всё это, поняли самые главные причины, почему не все дети могут посещать спортивные кружки. Первая проблема — занятость родителей. Вторая — финансы. Разложив всё по полочкам, как это должно быть, написали программу. И мы пришли к мысли, что это будет интересно и детям, и родителям», — рассказала она.



Перед учреждением не стоит задача воспитать спортсменов. Хотя половина выпускников уже в детском саду начинала посещать различные спортивные секции, добавила Шевченко.



«Главная задача — гармоничное развитие ребёнка. Гармоничное развитие ребёнка — это быть здоровым, физически активным, образованным и воспитанным. Если мы уберём физическую активность, то пройдёт время, и ребёнок уже не будет здоровым. Если мы не будем приучать ребёнка к этому труду, то одну часть гармоничного развития мы упустим», — уверена она.



Два раза в неделю в саду проходят занятия по гимнастике, дважды — занятия по игровым видам спорта. Бассейн и каток ребята начинают посещать с 5-6 лет, так как туда дети ездят на общественном транспорте. Занятия в бассейне проходят весной и летом, а на катке — зимой раз в неделю.



«Занятия плаваньем у нас проходят в учебное время, но мы не оставляем это занятие летом. Когда позволяют погодные условия, мы устанавливаем бассейн на нашей территории, и каждый день под руководством тренера по плавания у нас проходят занятия в уличном бассейне», — пояснила заместитель руководителя детского сада Елена Горина.



С открытием программы появилась только одна ставка, которая была разделена на части, что позволило привлечь пять тренеров, представляющих разные виды спорта. Бассейн и лёд саду оплачивает самоуправление. Остальные вопросы решаются за счёт собственных ресурсов.



Детскому саду в Ругели повезло, так как он расположен в здании бывшей школы. Там есть собственный спортзал, который за несколько лет удалось привести в порядок, рассказал тренер по футболу Эвалд Станкевич. Он в саду занимается с детьми подвижными играми.



«Когда мы начинали всё с нуля, то зал здесь был не очень красивый. Не было ремонта. Ничего не было. Со временем всё начало развиваться. Приходили дети. До этого в садике было меньше детей, а со временем больше. Появилась хорошая база, хорошее футбольное поле, площадка. Дети развиваются, получая массу удовольствий, массу полезных эмоций», — подчеркнул он.



В саду из года в год ведут статистику, добавила Горина. «С введением спортивной программы уменьшилась заболеваемость детей простудными заболеваниями. Улучшился сон и аппетит», — указала она.

Четыре года назад в детсаду было 7 групп. За это время появились две дополнительные. Сегодня сад посещает 180 детей — и свободных мест нет.