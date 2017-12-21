Традиционно на кануне Рождества и Нового года Управление образования Даугавпилса собрало в Центре латышской культуры лучших школьников города. 20 декабря здесь состоялись три мероприятия в общей сложности для 700 учащихся. Здесь собрались те, кто добился высоких достижений в учебе, принимал участие в международных и республиканских мероприятиях и проектах, активно участвовал в жизни своей школы. Выразить благодарность лучшим учащимся пришли руководители самоуправления.

Хорошие результаты в учебе – показатель заинтересованности и мотивированности школьников. Именно они сделают Даугавпилс краше, богаче, благополучнее. Во всяком случае глядя на молодые целеустремленные лица хочется в это верить.



Мероприятия разделили по возрастным группам. Участников радовали своими выступлениями коллективы ЦЛК, детско-юношеского центра «Яуниба». Департамент спорта и молодежи Даугавпилсской думы организовали яркую концертную программу.