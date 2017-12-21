Сегодня на Хозяйственном комитете в Даугавпилсской думе депутаты заслушают доклад руководства предприятия "Daugavpils Satiksme" на тему обоснованности повышения тарифа на проезд в общественном транспорте в 2018 году.

Согласно данным предприятия, "Daugavpils Satiksme" дотируется из средств городского бюджета на весьма солидную сумму. Бесплатный проезд для пенсионеров, школьников и других категорий льготников наносит предприятию серьезные убытки, которые должно компенсировать самоуправление из средств налогоплательщиков.



Так, расчеты показываеют, что в 2018 году планируемая дотация со стороны думы предприятию превысит 5 миллионов.



В случае, если стоимость билета за проезд в общественном транспорте останется 0,43 евро как сейчас, то дума должна будет перечислить предприятию "Daugavpils Satiksme" 5 641 324.85 евро. Увеличение по сравнению с 2017 годом составляет более1,3 млн евро.

При повышении стоимости проезда до 0,45 евро, планируемая дотация составит 5 551 635,48 евро.

При достижении стоимости проезда 0,50 евро, дума должна будет поддержать предприятие в размере 5 320 773,56 евро.

Рассматривается также вариант увеличения стоимости проезда до 0,55 евро. При таком раскладе дотация думы составит 5 112 815,87 евро, что больше дотации 2017 года на 793 327,49 евро.



При любом раскладе сумма дотаций со стороны самоуправления в адрес предприятия "Daugavpils Satiksme" превысит 5 миллионов.



В случае, если будет принято решение поднять стоимость проезда до 0,55 евро с нынешних 0,43 евро, самоуправление сможет сэкономить чуть более 500 тысяч евро.