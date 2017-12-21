Со следующего года минимальная заработная плата в стране повысится до 430 евро. Те, кто трудится за «минималку», станут на 50 евро богаче. Однако параллельно с увеличением наличности в кошельках плавно поползли вверх цены на общественный транспорт и коммунальные услуги в регионах. Для латгальцев это очень болезненно, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Пример Даугавпилса и Резекне – не частная ситуация, а явление, которого предстоит ожидать везде. О повышении тарифов на предприятии жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса было известно еще осенью, объясняет руководитель ЖКХ Александр Самарин:

«Примерная цена повышения тарифа на обслуживание – 1,9 цента за кв.м. Связано это с тем, что повышается минимальная заработная плата на 50 евро. В прошлом году предприятие не подымало тариф, а минимальная заработная плата в прошлом году повышалась на 10 евро. За два года это уже 60 евро».



На счетах горожан это отразится следующим образом, поясняет Самарин:



«Если у него 30 квадратных метров, он умножает на два цента, и получается 60 центов, если 100 квадратных метров – 2 евро.



У нас в основном живут в двухкомнатных квартирах – по 50-60 квадратных метров. Отсюда можно перемножить. Опять же у каждого дома цена будет разная. У кого-то чуть меньше, и составит 1,7 евроцента за кв.м, у кого-то чуть больше. Мы в среднем говорим – два».



Кроме этого, на 0,5% подымется социальный налог, который также будет включен в заработную плату, что увеличит затраты коммунального предприятия. Запланированный рост тарифов должен будет покрыть разницу в издержках, которые возникнут после Нового года.



В следующем году ПЖКХ будет пересматривать свои расходы, в первую очередь за счёт штатного расписания, считает Самарин.



«В первую очередь это касается числа сотрудников. Если нам удастся какие-то отделы объединить, число сотрудников, за счет этой оптимизации можем пойти на уменьшение тарифа – но об этом рано говорить. Процесс реорганизации непрост и долог. Не хочется дров наломать, все-таки ломать всегда легче».



В обслуживающей резекненские жилые многоквартирные дома организации Rēzeknes Namsaimnieks также будут увеличивать тариф в связи с ростом минимальной заработной платы. Кроме этого, в компании планируется поднимать оклады большинству сотрудников. Иначе квалифицированные специалисты будут искать другое место работы, рассказывает член правления Rēzeknes Namsaimnieks Вячеслав Спич.



«Летом сантехники получали брутто-зарплату – 497 евро, плюс дополнительные работы. Это очень мало! Я был вынужден поднимать им зарплату уже в этом году, несмотря на то, что тариф мы не поднимали, так как были ситуации, когда люди начинали искать другую работу.



В следующем году сантехникам мы планируем поднять брутто-зарплату до 650 евро, плюс отдельная плата за дополнительные работы».



В среднем тариф за обслуживание в Резекне вырастет на три евроцента. Единственная возможность оптимизировать расходы – это сокращение персонала. По грубым расчетам, дополнительные затраты Rēzeknes Namsaimnieks составят около 9 000 евро ежемесячно.



В секторе общественного транспорта также ожидается повышение стоимости проезда. К примеру, в Даугавпилсе одна поездка на автобусе или трамвае обходится в 43 евроцента. Этот тариф не менялся с 1 октября 2008 года. На предприятии Daugavpils satiksme проводят расчеты, чтобы завтра на хозяйственном комитете предоставить видение ситуации. Сегодняшняя цена за проезд ниже себестоимости. Предприятие дотируется из городского бюджета, продолжает член правления Daugavpils satiksme Роман Савицкий.



«Мы проводим необходимые расчеты. Это касается себестоимости цены проезда. У нас два вида транспорта: электротранспорт (трамваи) и автобус. Как вы понимаете, подымается минимальная зарплата со следующего года, а также повышается акцизный налог на дизельное топливо. В связи с этим себестоимость билета неуклонно возрастает. Это происходит уже не первый год».



Какой будет новая цена проезда, пока неизвестно, но предполагается увеличение вплоть до 50 центов.