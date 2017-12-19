Как уже сообщалось ранее, Даугавпилс приобрел два автобуса для городского автобусного парка для перевозки пассажиров. Автобусы прибыли в наш город. После того, как они пройдут техосмотр, будут пущены на городские маршруты.

Напомним, что автобусы не новые, из-за нехватки средств были приобретены подержанные транспортные средства. Автобусы марки Volvo.