Сегодня утром на последней в этом году пресс-конференции журналистами был поднят вопрос о строительстве в микрорайоне Поселок Химиков завода по сжиганию мусора, с целью переработки его в топливо.

Как пояснил руководитель Управления коммунального хозяйства Айвар Пуданс, в общественном обсуждении по данному вопросу жители участвовали не очень активно. Тут стоит добавить, что информацию об общественных обсуждениях дума размещает только на своем сайте, и когда речь идет о настолько спорных проектах, далеко не всегда заблаговременно. Не все жители микрорайона осведомлены о том, что у них под боком планируют сжигать бытовые отходы. Главный вопрос, который в таких ситуациях волнует людей - это запах. Горожане до сих пор обсуждают проблему жителей Межциемса, которые уже который год не могут избавиться от вони работающего там производства кишок.



Поселок Химиков - очень густонаселенный район. Там находятся детские сады, школы, социальный центр, и многие другие объекты инфраструктуры, не считая большого количества жилых домов. Дышать запахом бытовых отходов никто не хочет. Однако А. Пуданс заверил журналистов в том, что никаких запахов жители не почувствуют, т.к. при строительстве предприятия будут соблюдены все нормы, а также применены новые технологии, установлены современные фильтры. Реализован проект будет к 2021 году.