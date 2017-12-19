В данной статье, речь пойдет о том, каким основным требованиям должен соответствовать заемщик, который решил взять кредит в банке, а не у небанковских кредиторов. Те, кто сталкивались с кредитами, прекрасно знают, что более выгодные кредиты можно получить в банке, но для их оформления придется потратить достаточно много времени. Получить кредит у небанковских кредиторов будет на много быстрей и проще, но процентные ставки у них будут на много выше. Латвия принадлежит к числу тех стран, где высоко развито как банковское, так и небанковское кредитование.
В каждом кредитном учреждении существует ряд установленных требований к клиентам, которые желают взять кредит. Основные требования различаются незначительно, и даже можно проследить некоторые закономерности, которые мы вам постараемся описать.
Возраст и пол потенциального клиента
Одним из самых важных факторов является возраст потенциального клиента. Банки особенно осторожно относятся к молодым людям, не достигшим 21 года. На лояльность банка, могут не рассчитывать молодые незамужние девушки, а также юные мамы – одиночки. Более лояльное отношение будет к людям предпенсионного возраста, но, банки обычно ставят для них ограничения по сроку кредитования. Это означает, что получить выгодный кредит в предпенсионном возрасте невозможно.
Наибольшие шансы получить выгодный кредит имеют люди от 25 до 45 лет, потому, что этот возраст принято считать рассветом сил. При этом, крупные кредиты, чаще выдают мужчинам, поскольку их доходы, как правило выше, а небольшие суммы, предпочитают выдавать женщинам, поскольку они более ответственно относятся к погашению кредита.
Семейное положение
Если кредит необходим одинокому мужчине или женщине за 30, то они могут получить отказ в пользу претендента с семьей. И все это потому, что у банка могут возникнуть подозрения на счет характера заемщика – они могут считать, что заемщик не способен устроить свою личную жизнь из-за того, что у него скверный характер, низкие доходы и безответственное отношение.
Также, оформить выгодный кредит есть шансы у семьи, которая воспитывает одного несовершеннолетнего ребенка. Если в семье растут трое или более детей, то это уже определенные риски, которые могут повлечь за собой, непредусмотренные траты семейного бюджета. Любой человек, в первую очередь, будет тратить деньги на своих детей и только потом на погашение кредита. С точки зрения кредитного учреждения, это не допустимо.
Банки любят семейных клиентов, которые довольно долго состоят в браке, однако, чем больше у потенциального клиента несовершеннолетних детей, тем сложнее ему получить денежный кредит.
Образование
Получить выгодный кредит, людям без образования, будет сложно, потому, что банки считают, что такие люди, в любой момент, могут остаться без работы и источников дохода. Чуть больше шансов имеют люди с неоконченным высшим или средним специальным образованием. Финансовые учреждения предпочитают выдавать кредиты клиентам с высшим образованием и с востребованной специальностью.
Работа
Работа, это самое главное требование. Если у человека есть постоянное место работы и официальная зарплата, то у него есть много шансов, что заявка на кредит будет одобрена. При, рассматривание заявки, кредитор, также обратит внимание на то, как часто вы меняете место работы и как долго работаете на последнем рабочем месте.
Кредитная история
Выгодный кредит в банке не смогут получить люди с плохой кредитной историей (более подробная информация на kredits247). Такие люди, могут получить только невыгодные кредиты, тогда возникает вопрос, нужны ли вам такие? Вовремя непогашенные кредиты, испорченная кредитная история, может навсегда закрыть вам путь к выгодному кредитованию.
Занимайте ответственно, оценив свои возможности вернуть кредит!
Возраст и пол потенциального клиента
Одним из самых важных факторов является возраст потенциального клиента. Банки особенно осторожно относятся к молодым людям, не достигшим 21 года. На лояльность банка, могут не рассчитывать молодые незамужние девушки, а также юные мамы – одиночки. Более лояльное отношение будет к людям предпенсионного возраста, но, банки обычно ставят для них ограничения по сроку кредитования. Это означает, что получить выгодный кредит в предпенсионном возрасте невозможно.
Наибольшие шансы получить выгодный кредит имеют люди от 25 до 45 лет, потому, что этот возраст принято считать рассветом сил. При этом, крупные кредиты, чаще выдают мужчинам, поскольку их доходы, как правило выше, а небольшие суммы, предпочитают выдавать женщинам, поскольку они более ответственно относятся к погашению кредита.
Семейное положение
Если кредит необходим одинокому мужчине или женщине за 30, то они могут получить отказ в пользу претендента с семьей. И все это потому, что у банка могут возникнуть подозрения на счет характера заемщика – они могут считать, что заемщик не способен устроить свою личную жизнь из-за того, что у него скверный характер, низкие доходы и безответственное отношение.
Также, оформить выгодный кредит есть шансы у семьи, которая воспитывает одного несовершеннолетнего ребенка. Если в семье растут трое или более детей, то это уже определенные риски, которые могут повлечь за собой, непредусмотренные траты семейного бюджета. Любой человек, в первую очередь, будет тратить деньги на своих детей и только потом на погашение кредита. С точки зрения кредитного учреждения, это не допустимо.
Банки любят семейных клиентов, которые довольно долго состоят в браке, однако, чем больше у потенциального клиента несовершеннолетних детей, тем сложнее ему получить денежный кредит.
Образование
Получить выгодный кредит, людям без образования, будет сложно, потому, что банки считают, что такие люди, в любой момент, могут остаться без работы и источников дохода. Чуть больше шансов имеют люди с неоконченным высшим или средним специальным образованием. Финансовые учреждения предпочитают выдавать кредиты клиентам с высшим образованием и с востребованной специальностью.
Работа
Работа, это самое главное требование. Если у человека есть постоянное место работы и официальная зарплата, то у него есть много шансов, что заявка на кредит будет одобрена. При, рассматривание заявки, кредитор, также обратит внимание на то, как часто вы меняете место работы и как долго работаете на последнем рабочем месте.
Кредитная история
Выгодный кредит в банке не смогут получить люди с плохой кредитной историей (более подробная информация на kredits247). Такие люди, могут получить только невыгодные кредиты, тогда возникает вопрос, нужны ли вам такие? Вовремя непогашенные кредиты, испорченная кредитная история, может навсегда закрыть вам путь к выгодному кредитованию.
Занимайте ответственно, оценив свои возможности вернуть кредит!
Прослойка средненьких, оказывается, растет
МEGO на viestura, универсам (6)