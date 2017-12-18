На странице проекта "Последние из могикан Латвии" появилась необычная публикация, которая привлекла внимание местных пользователей. Живущий в Латгалии мужчина попросил авторов проекта опубликовать объявление о знакомстве, пишет DELFI Izklaide.

"У меня целых три трактора. А вот жены нет. Не нашлось такой дамы, которая нужна, - пишет Петерис, живущий на хуторе Кампани в Амбельской волости под Даугавпилсом. - Была одна пять лет назад,да не та. Ищу ровесницу. Мне в следующем году - пятьдесят. Подойдет без детей".



Мужчина также указал, что ищет хорошую женщину. "Лучше, если будет латышка, но не русская". Кроме того, Петерис пишет, что любит вкусную еду, а будет хорошая жена, которая вкусно готовит и стол накрывает как в ресторане - он все съест. "Хорошая жена - которая дома при муже, - поясняет мужчина. - Чтоб не бегала по другим парням. Может и работать, но других грешков чтоб за ней не водилось. Знавали таких - сначала хорошая, а потом рожки вырастают. Кто хочет, пусть едут в гости. Только латышки, не польки и москальки".



Авторы проекта "Последние из могикан Латвии" - фотограф Элина Курсите и Элина Колате. В прошлом году они выпустили документальную книгу о жителях приграничных районов "Последние из могикан латвийского приграничья".