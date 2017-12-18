На праздничных выходных в конце этого года будут работать лишь отдельные почтовые отделения в крупных торговых центрах. В свою очередь, 1 января все почтовые отделения в Латвии будут закрыты, сообщает предприятие Latvijas pasts.

Последняя дата доставки посылок перед Рождеством — 22 декабря, а перед новогодней ночью — 29 декабря.



Пенсии и пособия, которые должны быть выплачены 21, 22 и 23 декабря, будут выплачены раньше, отмечает почта.