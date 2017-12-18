С новой силой в Латвии возобновились дискуссий на тему оттока населения. Миграционный поток не уменьшается, рапортуют эксперты, основываясь на последних данных статистики. Ежедневно из Латвии уезжает около 30-ти человек, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Уже год общество «Международный опыт для Латвии» концентрирует свои усилия, чтобы объединить тех, кто поработал, пожил или получил образование за границей и вернулся в Латвию. Как рассказал радиостанции руководитель общества Янис Крейлис, их основная идея — дать пищу для ума тем, кто только обдумывает возвращение на родину.



«Мы пытаемся создать среду, которая была бы благоприятна для возвращения [уехавших] и избавила Латвию от мифов, что здесь ничего не происходит, работы нет, ничего не производят. Все эти мифы уже давно неактуальны для Латвии. [...] Такие времена давно прошли, сейчас Латвии не хватает рабочей силы», — указывает Крейлис.



Какой должна быть в этих условиях миграционная политика, на что нужно делать ставку? Думать о том, как возвращать латвийцев, как выращивать кадры внутри страны или же приглашать специалистов из-за рубежа? Социолог Айя Лулле, которая специализируется на исследовании миграционных процессов, объясняет, почему не работает нынешняя стратегия государства.



«Причины, по которым провалилась нынешняя миграционная политика, связаны с политизированностью этой темы. Но о миграции можно думать как о факторе, повышающем конкурентоспособность. Тогда это кардинально изменит подход к проблеме и то, на чем мы основываем миграционную политику», — считает социолог.



Какими бы ни были усилия государства, зачастую глобальные процессы работают по своим законам. Мир сейчас без границ. В ЕС – так и вовсе – без границ как в переносном, так и в прямом смысле.



Что вынуждает людей уезжать? Это причины социального характера. В первую очередь, едут за деньгами и благополучием. Именно на этом аспекте миграции построил свой бизнес эстонский филиал международной компании Moveguides, которая помогает людям переезжать. В течение ближайших 10-15 лет, по прогнозам представителя Moveguides Кристиана Липика, в Европе сформируются около 15 крупных центров, которые будут бороться за таланты. Эти города будут привлекать и другую рабочую силу, и за счет этого расти. Городам менее привлекательным придется несладко.



«Мы помогаем находить людям лучшие города в мире для жизни и работы. На основе статистики о переездах мы также даём рекомендации руководству городов, как лучше привлекать к себе таланты. Смотря на макроэкономические показатели Балтийского региона, я думаю, что вызов на следующие 10 лет будет именно - привлечение талантов. Приведу пример. В наш таллиннский офис мы привлекли двух инженеров из Индии. Исследования говорят о том, что один такой специалист технической сферы, дает работу пятерым представителям сферы услуг. Для экономики это значит – дополнительные рабочие места, потому что человеку потребуется снять квартиру, нанять няню на время, пока он занят на работе, возможно, у него будет уборщица или экономка, он будет ходить к парикмахеру, покупать продукты и так далее. Экономика пойдет вверх. Так что, наняв всего двух высококлассных специалистов, мы обеспечили 10 рабочих мест для эстонской экономики. И это всего два инженера, а если таких 100 или 1000?», — рассказывает Липик.



Непросто все с приглашенной рабочей силой. В теории звучит хорошо, но на практике появляются нюансы. В технической сфере, возможно, механизм отлажен как часы, а вот в гуманитарных – возможны варианты. Так, например, когда в 2014 году создавалось русское вещание LTV7, так совпало, что летом того же года в Ригу переехало немало профессионалов-телевизионщиков из России. Руководство канала начало переговоры о том, как можно было бы привлечь этих специалистов и как они могли бы участвовать в создании русскоязычного содержания на латвийском телевидении. Однако, по словам главного редактора русского вещания LTV7 Ольги Проскуровой, в их случае из этой затеи так ничего и не вышло.



«Две проблемы, с которыми мы столкнулись — во-первых, они, к сожалению, на тот момент не могли производить содержание на темы, касающиеся Латвии, поскольку фактически не владели местным контекстом, не могли читать по-латышски, проверять новостные агентства на латышском языке, не могли брать интервью на латышском языке, — например, у тех депутатов, которые не дают интервью на других яыках, кроме латышского. Вторая проблема — мы не были конкурентноспособны в плане зарплаты. [...] Я думаю, они хотели адекватно, но мы не могли им предложить адекватно оплачиваемую журналистскую деятельность в Латвии», — заключила Проскурова.



Добавим, что не только миграционные процессы влияют на уменьшение населения Латвии, усугубляет проблему статистика по демографии. Так, по итогам прошлого года, убыль населения была зафиксирована в десяти странах Европейского союза. В Латвии (минус 1%). Но наибольшими темпами численность населения сокращалась в Литве (минус 1,4%). Одной из причин падения численности населения стало превышение смертности над рождаемостью.