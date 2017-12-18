AS “Tukuma Straume” инвестировало более 1 000 000 евро в восстановление крупнейшего предприятия Латгалии “Daugavpils Dzirnavnieks”. В 2014 году предприятие с историей в пол столетия было объявлено неплатежеспособным и прекратило свою деятельность. Однако во второй половине 2016 года оно возобновило прием зерна. На сегодняшний день это структурное подразделение компании “Tukuma Straume”.

Данная фирма инвестировала большие средства в производство. Одна из важнейших инвестиций - это вложения в постройку современного места приема зерна. Она обошлась в 328 000 евро. Оборудование новой компьютеризированной зерносушилки стоило 357 254 евро. Еще 56 000 евро стоило восстановление участка железнодорожной ветки, по которой большая часть подготовленного зерна экспортируется.



Предприятие оборудовано новой современной газовой системой за 38 000 евро, зондом для анализа зерна за 17.000 евро.



В целом в 2016 и 2017 гг. предприятие AS “Tukuma Straume” вложило в “Daugavpils Dzirnavnieks” более 1,2 млн. евро.