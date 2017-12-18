В Даугавпилсе позиции латышского языка улучшаются — он становится все более принятым средством коммуникации. Однако русский не ослаб — и подчас разговаривают горожане на двух языках сразу: вопрос — по-латышски, ответ — по-русски, сообщает Latvijas Radio. Корреспонденты посмотрели на город изнутри.

В трамвае информацию пассажирам сообщают по-латышски, так же объявляют остановки. Кондуктор на сформулированный на госязыке вопрос о покупке билета также отвечает по-латышски.





Остановка Vienības nams. Там находятся театр, библиотека и Центр туристической информации, где прекрасно говорят и по-латышски, и на других языках. Хотя сотрудницы не скрывают — не так давно говорящие на госязыке пересекали порог и переходили на русский.

«Теперь все изменилось... Раньше говорящие по-латышски пытались говорить по-русски, даже не зная, владеем ли мы латышским», — рассказала одна из сотрудниц.



В библиотеке приветствуют на латышском. Инесе Вайвере, которая здесь работает, поделилась — с общением проблем нет. «Это миф, что муниципальные ведомства не говорят по-латышски. Мы в библиотеке говорим и отвечаем на том языке, на котором говорит наш клиент.

Если приходит русский, говорим по-русски, но это не значит, что я не говорю по-латышски. Я думаю, все знают латышский язык на достаточном уровне», — считает она.



Если места, каждый день имеющие дело с гостями города, могут похвастаться знанием госязыка, то в сфере услуг, которыми пользуются горожане, ситуация несколько иная.



Например, в Центре детского здоровья коммуникация идет на двух языках: корреспонденты задают вопросы по-латышски, ответы же звучат на русском.



В Даугавпилсской центральной поликлинике, подразделении Даугавпилсской региональной больницы, пояснить, где взять номер, вызвалась проходящая мимо сотрудница в белом халате, вероятнее всего, обслуживающий персонал. В этом учреждении по-латышки понимают, но в основном звучит русская речь.

«В поликлинике я не слышу латышской речи. Я не разбираю. Мне все равно, удивляюсь только. Но, если все говорят по-русски, то и я по-русски», — поделилась одна из пациенток.



Местные жители по-разному отвечают на вопрос, почему госуслуги предоставляют в первую очередь по-русски. «Очевидно, человеку, который работает в каком-то ведомстве, часто приходится соприкасаться с русским языком или людьми русской национальности, и он по-русски говорит. Я думаю, что у него определенно нет проблем говорить по-латышски, но первый вопрос все же по-русски», — считает некий мужчина.



Но опыт у горожан разный.

Одна дама рассказала, что ответы в официальных инстанциях всегда получает по-латышски. Другая отметила, что здороваются по-русски, и только потом переходят на латышский. Третья указала, что все зависит от ситуации: одни говорят по-латышски, другие — принципиально по-русски.



Айвар Здановскис, замглавы Даугавпилсской думы, подчеркнул, что в муниципальных ведомствах вопрос о том, на каком языке говорить, не стоит. «В следующем году в городской бюджет заложили средства, несколько десятков тысяч евро, чтобы можно было организовать бесплатные курсы обучения латышскому языку. Но это одна сторона медали. Вторая сторона — ответственность самого человека перед законом. Потому что нельзя занимать соответствующие посты, не зная языка на конкретном уровне. Но если все же занимают, то вопрос к языковой инспекции, которая выдала этот сертификат. Если они выдали неправильный сертификат, им за это надо отвечать. Установка самоуправления — тем, кто работает в муниципальных ведомствах, надо знать латышский язык на уровне, отвечающем их категории», — заявил он.



Сармите Паулена, представитель Центра госязыка, признала: в Даугавпилсе проверки проходят так же, как и в любом другом латвийском крае. Проблема со знанием латышского существует, и наказание соответствует категории.



«Мы облагаем штрафами, но надо понимать, что в Даугавпилсе русскоязычная самодостаточность. Мы облагаем штрафами, когда не используют госязык на самом высоком уровне, поскольку это административная ответственность», — указала Паулена.



«В прошлом созыве оштрафовали семерых депутатов, которые не используют госязык на необходимом уровне С1. Но, если знания человека близки к необходимому уровню, мы даем время их улучшить. Нам надо понимать, что там, где самодостаточность русского языка, проблема обостряется. Стоит отдавать себе отчет, что должностные лица госязык используют реже и не используют на уровне, необходимом, чтобы выполнять на конкретном посту профессиональные обязанности», — отметила Паулена.



Центр госязыка не штрафовал Даугавпилсскую думу за то, что ее сотрудники не владеют латышским, рассказала специалист Отдела персонала Анна Кокина. Правда, в 2016 году, в последнем созыве, депутат от Латгальской партии Владислав Боярун из-за этого потерял мандат. По делу еще ведется судопроизводство. В свою очередь, нынешнему мэру города, избранному от «Нашей партии» Рихарду Эйгимсу, выписали штраф — и дали полгода, чтобы знания улучшить.



«Обязанность работодателя — принимать сотрудников на работу в соответствии с кодом профессии и уровнем знания госязыка.



Те договора, что заключила Даугавпилсская дума, отвечают законодательству. Нас проверяет Государственная языковая инспекция, и регулярно проверяют каждого сотрудника. Если они образование получали на латышском языке, но они русскоговорящие и не владеют [латышским] на соответствующем уровне, их штрафуют и обязывают учиться. У нас была пара таких случаев. Приняли на работу — у нас нет права требовать нечто большее, если человек получил образование на госязыке. В основном это относится к думским депутатам, но это не в нашей компетенции — это самооценка», — добавила Кокина.



В обществе уровень, на котором латышским владеет мэр Рихард Эйгим, активно обсуждают, есть и недовольные. Последний повод — речь градоначальника на 18 ноября.



Над теми, кто пытается говорить по-латышски, смеяться нельзя — это еще одна точка зрения, звучащая из уст опрошенных горожан.



«Люди боятся говорить — если они скажут что-то неправильно и кто-то засмеется, то лучше и комфортнее им говорить по-русски», — считает одна женщина.



Сам Эйгим думские заседания ведет по-латышски. Как утверждают его коллеги, и рабочие встречи проходят на госязыке. Пресс-конференции — билингвально: ответ звучит на том языке, на котором его задал журналист. С учетом «самодостаточности» русского языка в городе и специфики СМИ, корреспонденты выбирают русский.

Но упреки звучат и в адрес Центра госязыка. «Все на совести самого соискателя и работодателя. Мы как налогоплательщики не углубляемся во все это, помалкиваем, но мы же в Латвии живем», — считает один горожанин.

«Я считаю, что надо начать с самой Государственной языковой инспекции, в которой, как говорят, много проблем. Если будут ситуации, что, даже не зная хорошо латышский, можно получить сертификат о госязыке и избежать контроля, то это будет и дальше», — добавляет другой.



Однако ситуация меняется. В Даугавпилсе использование госязыка контролируют три инспектора центра и уже шесть добровольцев. Местная дума несколько лет выделяет средства на обучение латышскому, рассказала координатор Илза Онзуле. Она отметила, что люди стараются выучить язык.



С 2012 года курсы латышского закончили 2 тысячи человек. Дума на эти цели выделила более 100 тысяч евро. Это значит, что на обучение одного горожанина Даугавпилс потратил почти 60 евро.



В городе латышский в последние годы используют все чаще — это подтверждают и чиновники, и сами жители.



«В Даугавпилсе в условиях самодостаточности русского языка использование латышского близко к необходимому, но на самом деле ситуация улучшается», — указала Паулена.



С ней согласна и одна из местных жительниц. «Если ты живешь здесь на месте, то ощущаешь, что за 25 лет есть изменения в лучшую сторону. Тем, кто приехали из Талси, может, кажется, что тут трудно, но на самом деле все идет в лучшую сторону.

С детьми и молодежью вообще все хорошо, они язык знают и хорошо говорят.



Мне кажется, что это вариант только выгоды политиков: что они ищут и какой партии какая ситуация необходима, что они ищут и как поворачивают с выгодой для себя. Сделали нас русским городом. Я так не чувствую, я ищу и нахожу то, что мне нужно. Я свою латышскую идентичность здесь полностью могу хранить, если только у меня есть желание. Если нет — каждый выбирает свою полянку», — считает она.