Министерство обороны подготовило поправки к закону о национальной безопасности, в которых перечислены обязанности граждан в случае войны или вооруженного вторжения.

Новый пункт закона предусматривает, что в случае войны или вторжения работа государственной системы обороны опирается на принципы всеобъемлющей обороны.



Каждый гражданин Латвии обязан противостоять агрессору всеми доступными средствами, оказывать необходимую поддержку Национальным вооруженным силам, органам госуправления, учреждениям госуправления, вооруженными силами НАТО или ЕС и их подразделениям.



Также каждый гражданин обязан выполнять требования мобилизации и задания ответственных органов, проявлять гражданское сопротивление, отказываться от сотрудничества с незаконными властями и вооруженными подразделениями агрессора, от участия в незаконных выборах и референдумах.



Граждане имеют право поддерживать движение сопротивления и его участников, всеми возможными средствами противиться незаконным властям и вооруженным подразделениям агрессора, заниматься саботажем и вредительством с целью нанесения вреда агрессору.



Также граждане имеют право на вооруженное сопротивление, соблюдая нормы международного права.



Поправки должны быть еще рассмотрены правительством и приняты Сеймом.