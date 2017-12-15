Заявку на проведение референдума об автономии школ нацменьшинств защитники русских школ могут подать в ближайшие недели, сообщил агентству LETA представитель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Время подачи заявки зависит от того, насколько быстро будет разработан законопроект об автономии школ нацменьшинств.



Митрофанов считает, что в том, чтобы собрать необходимые подписи для инициирования референдума, нет ничего нереального с учетом того, за какой короткий срок на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" удалось собрать более 10 000 подписей за сохранение билингвального образования.



Как сообщалось, Кабинет министров в начале декабря концептуально одобрил доклад Министерства образования и науки (МОН) о переводе среднего образования на обучение на государственном языке. Предложения МОН предусматривают, что реформа в школах национальных меньшинств будет введена с 2021/2022 учебного года - дошкольное образование будет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса будет вестись на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) обучение будет проходить только на латышском языке.



Напомним также, что в Даугавпилсе, который называют "русским" городом из-за большого количества проживающих здесь русскоговорящих жителей, проблемы со знанием госязыка в школах специалисты не видят. Неоднократно сообщалось о том, что дети владеют языком в достаточной степени, чтобы учится на нем, не являются проблемой и централизованные экзамены на латышском языке. Об этом, к слову, говорят и сами школьники.