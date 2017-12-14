На заседании думы в городской думе разгорелись жаркие дебаты вокруг утверждения кандидатов на должности заместителей исполнительного директора думы Инги Голдберги.

Как выяснилось, после длительного анализа всех заявок, оценочная комиссия выдвинула на назначение 3 претендентов, которые набрали наибольшее количество баллов.



Тем не менее, на утверждение депутатов были выдвинуты только фамилии двух кандидатов. Примечательно, что в ходе обсуждения прозвучала информация, что кандидат, набравший максимальное количество пунктов - Евгений Оленов (член "Латгальской партии", бывший руководитель ПЖКХ), в списке претендентов на утверждение не значится.



Анна Кокина рассказала депутатам, что решение отстранить кандидата, набравшего максимальное количество пунктов, принял председатель самоуправления Рихард Эйгим.



Глава Юридического департамента Руслан Головань пояснил, что выдвижение на утверждение заместителя исполнительного директора - политическое решение.



К сожалению, Рихард Эйгим, который данное политическое решение принял, не участвовал в заседании думы, поэтому мотивированного ответа на свои вопросы депутаты получить не смогли.



Андрей Элксниньш, участвуя в дебатах, сказал, что исходя из такого развития ситуации, все конкурсы на вакантные должности в думе можно считать фикцией.



Ливия Янковская поддержала своих коллег-депутов и возмутилась таким своеобразным ходом конкурсов:



- Давайте тогда писать в конкурсах, что участвовать в них могут только представители определённых партий.



Депутаты "Согласия" предложили отложить вопрос утверждения кандидатов на должность заместителя исполнительного директора думы, однако, решение не было поддержано коалицией.



В соответствии с Положением думы, было назначено закрытое голосование как на выборах мэра и вице-мэров.



Из числа депутатов была создана комиссия, в зале появился черный ящик. Каждый депутат голосовал письменно.



В результате, большинством голосов на должности заместителей исполнительного директора думы Инги Голдберги в рамках закрытого голосования были утвержены Татьяна Дубина (7 голосов - ЗА, 1 голос - ПРОТИВ) и Карлис Расис (13 голосов - ЗА).



Татьяна Дубина до сих пор руководила отделом развития собственности в городской думе. Карлис Расис – учитель образования по интересам Даугавпилсской госгимназии, ассистент в Даугавпилсском университете, администратор компьютерных систем в Центре Марка Ротко и аналитик в одной из частных фирм.



Предварительно зарплата заместителей составит 1 400 евро. Всего в конкурсе участвовали 6 претендентов.