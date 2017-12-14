Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон о финансировании здравоохранения, предусматривающий изменение системы финансирования и введение обязательного страхования здоровья.

Согласно закону, впредь в оплачиваемый государством минимум медицинской помощи, который будут получать все жители Латвии независимо от размера внесенных социальных взносов, войдут неотложная помощь, родовспоможение, услуги семейного врача и предусмотренные для лечения лекарства и медицинские устройства, компенсируемые из госбюджета.



Минимум будет включать также услуги здравоохранения для лечения заболеваний, существенно влияющих на показатели здоровья общества или представляющих для него угрозу, включая психические заболевания и туберкулез, а также необходимые для их лечения медикаменты.



Для получения полной корзины услуг здравоохранения жители Латвии должны будут иметь обязательное государственное страхование здоровья.



Право на него будут иметь те, за кого в соответствии с законом о государственном соцстраховании внесены или должны были быть внесены обязательные взносы соцстрахования, и защищаемые государством лица или жители, сделавшие взносы соцстрахования.



Такие группы населения, как дети, сироты, зарегистрированные безработные, доноры органов, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеры, бывшие политрепрессированные и участники движения национального сопротивления, будет страховать государство.



Взносы соцстрахования для тех, кто не будет застрахован автоматически, в 2018 году составят 1%, в 2019 году - 3%, в 2020 году - 5% минимальной месячной зарплаты.



В 2018 году минимальная месячная зарплата составит 430 евро, то есть взнос соцстрахования составит 4,30 евро в месяц.



Законопроект предусматривает, что здравоохранению начиная с 2020 года будет выделяться финансирование в размере 4% от внутреннего валового продукта.