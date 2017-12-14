Как сообщает сайт городской думы Даугавпилса, на ул. 18 новембра у кладбищ были вырублены кусты и деревья. Открывающаяся взорам проезжающих мимо картина весьма не приглядна. По информации думы, это произошло... случайно, по ошибке.
Однако комиссия по городскому строительству и среде уже подготовила решение, как исправить ошибку, совершенную работниками предприятия “Labiekārtošana D”. Члены комиссии считают, что должен быть план развития кладбища. На данный же момент его нет. Что касается, ошибочной вырубки вдоль главной улицы города, то решено посадки восстановить, проконсультировавшись перед этим с архитектором по среде. Принято решение также обустроить автостоянку у коммунальных кладбищ.
Город пустеет... Кладбище - расширяется.... А там всё и так плотненько "заселено"....
Под каждой елкой могилку копать тоже проблематично.... Оставили бы хотя бы живую изгородь вдоль дороги и вопрос не возник бы ни у кого....
Стоянка... Нужна.... Главное - чтобы не платная была!
А что он не выполняется!? По-моему, с большим успехом развивается и расширяется. Зачем скрывать то, что есть на самом деле!?
Пусть видят приезжие, туристы и конечно же желающие вернуться истинную картину "истории успеха"